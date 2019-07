Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport acht KV Mechelen aansprakelijk voor matchfixing. Toch mag geel-rood als promovendus aantreden in 1A. Niet de valsspelers maar wel de bond komt als grootste verliezer uit deze onverkwikkelijke saga.

Volgens het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) leest de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn eigen reglement verkeerd. Dat is de voornaamste conclusie na de tuchtprocedure over het matchfixingluik van operatie Propere Handen. Die zaak draait rond de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van zondag 11 maart 2018. Na de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB) van de KBVB beoordeelde het BAS de kwestie in beroep. Volgens het BAS bezondigden vier toenmalige KV-bestuurders zich aan competitievervalsing. Het gaat om ex-financieel directeur Thierry Steemans, ex-hoofdaandeelhouder Olivier Somers, ex-voorzitter Johan Timmermans en ex-sportief directeur Stefaan Vanroy. Voor de eerste drie kwam er een bevestiging van hun tienjarige schorsing, de laatste blijft zeven jaar geschorst. Nog volgens het BAS moet de club opdraaien voor hun démarches.

