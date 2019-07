Onder leiding van Marc Boes buigt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zich over de vermeende matchfixing bij de match KV Mechelen-Waasland-Beveren van maart 2018.

Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft intussen urenlang geluisterd naar pleidooien over het matchfixingluik van operatie Propere Handen. Die zaak draait rond vermeende competitievervalsing bij de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Beide clubs moeten nog altijd vrezen voor een (ergere) straf nadat in eerste aanleg de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB) van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op clubniveau enkel Malinois strafte. De kampioen van 1B werd veroordeeld tot een verlengd verblijf in 1B.

