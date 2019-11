Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren (17) laat Marokko vallen voor Oranje.

Vleugelverdediger Sergiño Dest (19, Ajax), zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader, kon door bondscoach Ronald Koeman niet worden overtuigd om te kiezen voor de Nederlandse nationale ploeg. Gelukkig was Dest niet dé toptarget. Die eer was weggelegd voor Mohamed Ihattaren, een amper 17-jarige aanvallende middenvelder van PSV die op 26 januari dit jaar debuteerde in de ...