Na een nieuw incident hebben de Spaanse media geen genade voor Gareth Bale, maar Zinédine Zidane is slim genoeg om hem niet te laten vallen.

De draagwijdte van zijn woorden zal Predrag Mijatovic nooit hebben kunnen inschatten. Onlangs werd de Servische oud-speler van Real Madrid op de Spaanse radiozender Cadena Ser gevraagd naar zijn mening over Gareth Bale (30). Hij zei: 'Die denkt eerst aan de nationale ploeg van Wales, dan aan golfen en dan aan Madrid. Ik heb niet met hem gesproken, maar dat is wel de indruk die hij me geeft.' De zin werd opgepikt door de supporters van Wales die er een liedje van maakten met maar drie woorden: 'Wales, golf, Madrid'. De fans brachten de nieuwe song ten berde tijdens de laat...