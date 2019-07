Opmerkelijk was het wel, dat de meest onvoorspelbare Tour sinds lang uiteindelijk gewonnen werd door topfavoriet Egan Bernal en het vervloekte 'saaie' Team INEOS. Hoe greep hij, als pas 22-jarige, vroeger dan verwacht de macht? Een reconstructie.

Het was een ontroerend moment, hoe Egan Bernal en zijn acht jaar jongere broer Ronald na de finish in Parijs kruistekens uitwisselden, op de borst en op de mond. Waarna het ritueel zich herhaalde met moeder Flor. Beiden waren door landgenoot Rigoberto Urán in laatste instantie overgevlogen vanuit Colombia. En dus was Egans verrassing des te groter. Zoals hij ook zaterdag hoofdschuddend en huilend naar zijn leeuwtje en gele trui staarde, als een vader die zijn eerste, pasgeboren baby in handen neemt. 'Is dit van mij?'

...