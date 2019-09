Vrijdag beginnen de Red Dragons in eigen land aan het EK volleybal. Met duidelijke ambities, stelt kapitein Sam Deroo: 'We willen tonen dat de criticasters een beetje te snel zijn geweest.'

Van 1987 is het geleden, 32 jaar dus, dat België nog een Europees kampioenschap volleybal bij de mannen organiseerde. Dat vond toen plaats in ons land alleen. Met het dubbel aantal deelnemers (24) brengen voor het eerst in de geschiedenis vier landen samen het EK tot stand. Naast TopVolleyBelgium staan ook de Nederlandse, Franse en Sloveense federatie in voor de organisatie. Uiteraard spelen de Red Dragons hun eersterondewedstrijden in België, in Paleis 12 van Brussels Expo en in de Antwerpse Lotto Arena.

...