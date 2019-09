Jordan Lukaku staat eindelijk weer op het trainingsveld, met het vizier op de match tegen het Inter van zijn grote broer.

Bij een 2-0-achterstand aan de rust op de grasmat van San Paolo zet Simone Inzaghi alles op alles. De coach van Lazio gooit Joaquin Correa in de strijd tegen de verdediging van Napoli en laat Jordan Lukaku in de kleedkamer. We schrijven 20 januari 2019 en de topper in het Calcio is tot nader order de laatste officiële wedstrijd van de kleine broer van Rome...