Twee van de populairste ploegen van Latijns-Amerika staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores. In Lima duelleren Flamengo en River Plate.

Er hangt de laatste jaren een vloek boven de finales van de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Vorig jaar moest de finale in Europa worden afgehaspeld, nadat het in Buenos Aires uit de hand liep bij de return tussen River Plate en Boca Juniors. Fans vielen toen de bus van de bezoekers aan bij de return. Uiteindelijk werd de eindstrijd in Madrid gespeeld. River Plate won toen, met 3-1.

