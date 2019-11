Robert Lewandowski, Bayerns beste nummer 9 aller tijden?

Je bachelorproef over jezelf kunnen maken, zo ver heeft Robert Lewandowski het geschopt. Een duik in het leven van wat stilaan een legende is, en wellicht de beste nummer 9 aller tijden.

Bij Borussia Dortmund kreeg Lewandowski, hier aan de slag in de Champions League tegen Olympiacos, in eerste instantie een weinig flatterende bijnaam: Chancentod. © BELGAIMAGE