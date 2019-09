Rode Duivels Mirallas en Defour op zoek naar speelminuten bij Antwerp

Wat als Luciano D'Onofrio voor één keer niet tot het einde van de transferperiode had gewacht? Had Antwerp dan straks wel nog Europees gespeeld? Of was de balans tussen prijs-kwaliteit dan scheefgetrokken?

Kevin Mirallas vergaarde afgelopen zondag zijn eerste speelminuten voor Antwerp. © BELGAIMAGE