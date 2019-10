Tegen San Marino wil Romelu Lukaku zijn 50e doelpunt voor de Rode Duivels maken. Een onwaarschijnlijk aantal in minder dan tien jaar voor een spits die nog maar 26 jaar is.

Aan de muur van het directeursbureau in het Sint-Jan Berchmanscollege te Puurs hangt nog de foto van het winnend team van de Kardinaalsbeker, de hoogste prijs in het katholieke scholenvoetbal, met Romelu Lukaku. Ivo Marnef is niet alleen schooldirecteur maar was ook de coach van het team dat die beker won, én de bezieler van een supportersclub van Romelu, de Romeli's of Romelisten, die toen zes leden telde, maar die na de transfer van Lukaku naar Chelsea uit elkaar viel.

...