Romelu Lukaku: nu al God in Milaan

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Romelu Lukaku was dringend toe aan een nieuwe uitdaging. Die heeft hij in Italië zeker gevonden. Zaterdag speelt hij met Inter de Milanese derby, zijn eerste echte topmatch in de Serie A. Het moment voor een eerste stand van zaken.

Romelu Lukaku © belgaimage