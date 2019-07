Club wacht al vijftien jaar om in Brugge een nieuw stadion te mogen bouwen en verhuisde zopas al naar een nieuw oefencomplex in het polderdorp Westkapelle. Leeft het voetbal nog wel in de stad? Een rondgang in het centrum.

Brugge is geen stad die zijn identiteit ontleent aan het voetbal. Het is groots dankzij zijn geschiedenis en zijn cultureel erfgoed. In het centrum is er niet één verwijzing naar Club Brugge te vinden. Zelfs niet aan restaurant La Civière D'Or, waar de club in 1891 werd opgericht. Horecazaken maken er ook geen gebruik van blauw-zwart om klanten te lokken voor hun wafels, salades, pasta's, pizza's, konijnen in Brugs tarwebier of andere Belgian specialties. Op een dag in de week dat de titelstrijd tegen KRC Genk beslist zou worden, bleek het enige gesprek over voetbal dat we er dachten op te vangen dan nog te gaan over het koor uit Manchester dat op zondag het feest van het Heilig Bloed zou openen.

...