Rondvraag over de BeNeLiga: wat vinden onze eersteklassers ervan?

Kan een BeNeLiga nieuwe horizonten openen voor het clubvoetbal in de lage landen? Bart Verhaeghe gooide het opnieuw op tafel, gesteund door economische studies en de topclubs in de beide landen. Maar het is niet voor de korte termijn, waarschuwt iedereen.

© Belga Image