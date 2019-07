Roots van Vlap (Anderlecht) in Friesland: 'Wat hij op zijn 22e losmaakte bij Heerenveen is apart'

Alain Eliasy Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

Michel Vlap is een Oprjochte Fries (*een echte Fries). De nieuwe nummer tien groeide op in Sneek, tussen Heerenveen en Leeuwarden in Noord-Nederland. 'Ik heb der niet voor kozen om een Sneeker te weze, ik heb gewoon stront mazzel had.'

In de oefenwedstrijd tegen Hamburger SV (2-2) kwam Michel Vlap in actie voor Anderlecht. © belgaimage - christophe ketels