Zondag kijken Waasland-Beveren en KV Mechelen mekaar weer in de ogen, dik anderhalf jaar na de matchfixing bij hun vorige treffen, die bondsprocureur Kris Wagner woest maakte.

In 1A ontvangt Waasland-Beveren komend weekend KV Mechelen. Maar als het aan Kris Wagner had gelegen, zou die match dit seizoen in 1B gespeeld zijn. ' There is something rotten in these two clubs', foeterde de bondsprocureur afgelopen zomer, tijdens het 'matchfixingproces'. Die disciplinaire procedure ging over de vraag of er sprake was van competitievervalsing bij de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. De zaak sproot voort uit het Propere Handenonderzoek van het gerecht, dat een dik jaar geleden bekend raakte en vooral draait rond malversaties in de profvoetbalwereld.

...