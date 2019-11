Het doel van de nationale ploeg is de kwalificaties afsluiten met groepswinst. Dat helpt bij de loting eind deze maand voor het EK.

Met een uitgebreide selectie van 29 man begint Roberto Martínez vandaag/woensdag aan zijn laatste trainingskamp van 2019. Twee wedstrijden resten er nog in de kwalificaties voor het EK, waarvoor de Rode Duivels al zijn geplaatst: zaterdag voetbalt de ploeg in Sint-Petersburg tegen Rusland, volgende week dinsdag sluit men de reeks van tien interlands af thuis tegen Cyprus. Voor de Belgen die er ruim een jaar geleden ook al bij waren in Sint- Petersburg is het een weerzien met gemengde gevoelens. In dat stadion werden ze in de halve finale geklopt door de Fransen, de latere wereldkampioen, maar pakten ze een paar dagen later brons na winst tegen Engeland. Het beste resultaat ooit op een WK.

