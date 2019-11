Finesse, flair en spelinzicht: mocht er een cursus bestaan over de huisstijl van Anderlecht, dan zou de lesgever ongetwijfeld videofragmenten tonen van Albert Sambi Lokonga.

De elegante genodigde neemt amper de tijd om het gezelschap te groeten. Na een lange weg via kine- en revalidatiezalen heeft hij nog maar pas weer voeling met het speelveld, maar híj is het die meteen bepaalt hoe er gevoetbald wordt. In een verwarde clásico, waarbij Anderlecht enkel geïnteresseerd lijkt in het resultaat en Standard nog zoekende is hoe het zijn verzwakte rivaal moet domineren, komt hij na een uur de bleke Peter Zulj vervangen. Iedereen is het erover eens: Albert Sambi Lokonga neemt de bal aan als een potlood en schrijft er minutieus het vervolg van deze wedstrijd mee. Niemand op het veld, welk truitje hij ook draagt, wil of kan uit het kader van zíjn verhaal ontsnappen.

