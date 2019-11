Na het artikel van dit blad over het aanblijven van zijn bestuurder Olivier Swolfs, reageerde Waasland-Beveren met een boos webbericht, dat het nieuws bevestigde.

De tongen zijn losgekomen na het artikel dat Sport/Voetbalmagazine vorige week bracht over Olivier Swolfs. Dit blad schreef dat de financieel directeur van Waasland-Beveren nog in functie is, hoewel de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hem schorste. Dat laatste gebeurde naar aanleiding van de (poging tot) matchfixing bij de wedstrijd tegen KV Mechelen van 11 maart 2018. Vóór die match werd Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck benaderd. Swolfs wist dat en suggereerde zelfs een manier om KV te 'helpen': het opstellen van de jeugdige Daam Foulon.

