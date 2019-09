Zeven jaar geleden zat Andrew Robertson (25) achter de kassa van een warenhuis in Glasgow en speelde hij in de vierde klasse. Dit jaar won de Schotse kapitein de Champions League met Liverpool. Phil Neville noemt hem de beste linksback ter wereld. De Rode Duivels zijn gewaarschuwd.

Wat hebben Thomas Meunier en Andrew - zeg maar Andy - Robertson gemeen? Ze staan beiden op de flank bij een Europese topploeg, dat klopt. Er vallen evenwel nog meer parallellen te trekken. Meunier maakt zijn debuut als 18-jarige bij derdeklasser Virton. Robertson staat op diezelfde leeftijd op het veld van Queen's Park in de Schotse vierde klasse. Meunier werkt in een autofabriek, Robertson onder meer als schoonmaakhulp, tuinman en achter de kassa van warenhuis Marks and Spencers. Op maandag kijken de heren elkaar in de ogen wanneer de Rode Duivels het in Hampden Park opnemen tegen Schotland. Welke held van de arbeidersklasse haalt de bovenhand? Het belooft een interessant duel binnen het duel te worden.

