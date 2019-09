Eind augustus werd Sébastien Pocognoli bij het huisvuil gezet op Sclessin. Hij moet nu wachten tot januari om een oplossing te vinden.

Eind augustus stortte zijn wereld in elkaar. Sébastien Pocognoli dacht zijn carrière aan de boorden van de Maas te beëindigen, maar Standard wees hem de deur. Een beetje laat, op enkele dagen van het sluiten van de transfermarkt. Op dat moment kwam de Luikenaar en Rouche in hart en nieren uit de lucht vallen. Hij had immers het bestuur nog verschillende keren ontmoet. Nooit had men hem laten weten dat hij op zoek mocht gaan naar een nieuwe werkgever, en al helemaal niet dat hij dat gratis mocht doen.

