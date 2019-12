Union en KV Kortrijk treffen elkaar in de beker van België, maar beide clubs leven op gespannen voet sinds Faïz Selemani zijn contract in Brussel opblies en transfervrij naar KVK trok.

In de beker van België kan KV Kortrijk zijn seizoen nog wat kleur geven, zei hoofdtrainer Yves Vanderhaeghe in de aanloop naar de achtste finale tegen Eupen. Het won toen met 2-1. Maar in de competitie zakte KVK intussen naar de veertiende plaats, na een 2 op 24. 'Het is duidelijk: we halen veel te weinig punten', zegt manager Matthias Leterme. 'Maar ik zie nog altijd een ploeg die goed voetbal brengt en ervoor gaat. Er komen nu drie superbelangrijke matchen: Union voor de beker, Eupen uit en Cercle thuis voor de competitie.'

