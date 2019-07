Legendarische wereldrecordhouder, Oekraïens politicus, zakenman, bijna voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, maar nu genoemd in een corruptieschandaal. Het zijn geen leuke tijden voor Sergij Boebka.

Sergio Cabral verbaasde. Onlangs, toen hij nog maar eens voor de rechtbank moest verschijnen, gaf de ex-gouverneur van de staat Rio de Janeiro toe dat hij negen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geld had geboden om de Spelen van 2016 naar Rio te halen. Spil in het web was Lamine Diack, de toenmalige voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, die in ruil voor 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) stemmen bij de IOC-leden moest kopen. Ook Arthur Nuzman, de inmiddels afgezette voorzitter van het Braziliaans Olympisc...