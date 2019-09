Sieben Dewaele: Paars bloed uit West-Vlaanderen

Van alle opstomende Anderlechttalenten was zijn naam het minst genoemd. Maar uitgerekend hij werd door Vincent Kompany al het meest opgesteld, als rechter- of linkerflankverdediger nog wel. Het doorbraakverhaal van Sieben Dewaele, in de onderbouw van Club Brugge destijds een centrumaanvaller.

De 20-jarige Sieben Dewaele is een van de revelaties bij Anderlecht dit seizoen. © belgaimage