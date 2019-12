Hij is de keizer van de clean sheets en een van de leiders bij Club Brugge. Een gesprek met Simon Mignolet, die verwonderd is over de kwaliteit van de Belgische competitie.

Voor hij zich voor vijf seizoenen aan Club Brugge verbond en aanbiedingen op drie, vier uur vliegen van België liet liggen, evenals een langer verblijf in Liverpool, overlegde Simon Mignolet (31) onder andere met Roberto Martínez. Het EK van komende zomer speelde zeker een rol in de beslissing om naar België terug te keren, maar de doelman keek ook veel verder, legt hij uit. 'Terug op het veld staan, was de grootste lokroep. Ik kon in Liverpool nog steeds belangrijk zijn in de kleedkamer, maar ik wil nog tot op latere leeftijd doorspelen en om die periode zo lang mogelijk te rekken, is het nodig om wedstrijden te spelen. Na die vijf jaar stopt het voor mij niet, ook niet bij de nationale ploeg. Toen ik in Liverpool op de bank zat, las je links en rechts wat reacties. 'Moet die nog worden opgeroepen?' Door elke week te spelen kan ik die mensen monddood maken. Nu zeggen ze zelfs, zoals tegen Cyprus: 'Misschien moet die wel eens een wedstrijd krijgen?' Terwijl mijn niveau nog steeds hetzelfde is als bij Liverpool.'

...