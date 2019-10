Ze lacht naar de jury en strooit kushandjes naar de camera's, maar achter de blinkende façade van Simone Biles (22) zitten diepe trauma's verstopt.

Als Simone Biles spreekt, dan wordt er geluisterd. Het helpt wanneer je de beste turnster aller tijden bent, maar de boodschap is op z'n minst zo belangrijk. Geen poppemie die uit opportunisme met de stroom mee roeit, maar een zelfbewuste jonge vrouw die ook haar bazen terechtwijst. Zoals Mary Bono ondervond. Het ex-congreslid was vorig jaar amper vier dagen interim-voorzitter en CEO van USA Gymnastics, toen ze in een tweet hekelde dat Colin Kaepernick - de quarterback die knielt tijdens het volkslied - door Nike werd gesponsord. Ongehoord, vond ze, waarna ze ee...