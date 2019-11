Vandaag, 27 november, wordt Luis Enrique weer officieel aangesteld als bondscoach van Spanje. El País gaf vorige week achtergronden bij zijn terugkeer.

De Spaanse voetbalbond organiseert vandaag een persconferentie om de terugkeer van Luis Enrique als bondscoach aan te kondigen. De 49-jarige trainer had eind juni zijn job neergelegd om voor zijn zieke dochtertje Xana te zorgen, die twee maanden later overleed. Enrique zou veel zin hebben om de draad weer op te pikken, maar de Spaanse voetbalbond laat hem terugkomen op zijn eigen ritme. Zo mocht hij zelf kiezen of hij aanwezig zal zijn op de EK-loting eind deze week.

...