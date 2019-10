Sporteconoom Trudo Dejonghe: 'Puur economisch is BeNeLiga logische stap'

Sporteconoom Trudo Dejonghe, professor van de KU Leuven, laat zijn licht schijnen over een mogelijke BeNeLiga en het profvoetbal in België: 'Een Belgische eerste klasse zonder de top 6 is een drama.'

In augustus won AZ nog van Antwerp in de kwalificaties van de Europa League. © Belga Image