Het organigram van het nieuwe Sporting Lokeren bevat nogal wat namen van het Germinal Beerschot Antwerpen van 20 jaar geleden, maar een kopie wordt het niet. Zo zegt toch het nieuwe bestuur.

Veel namen uit het nieuwe organigram van Sporting Lokeren zaten ook in het nieuwe project Germinal Beerschot Antwerpen dat exact twintig jaar geleden opgestart werd. Louis de Vries, destijds algemeen directeur, is nu voorzitter. Sportief directeur Eric Verhoeven was op het Kiel eerst manager van het oude Beerschot en maakte later negen jaar deel uit van het organigram van GB...