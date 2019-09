Valtteri Bottas mag nog een jaartje bij Mercedes blijven, reserverijder Esteban Ocon verkast naar Renault. En er zijn nog wissels.

Dat Pierre Gasly bij Red Bull werd ingeruild voor Alexander Albon en de Fransman het seizoen bij Toro Rosso moet uitrijden, wás een verrassing, maar het zegt alles over de bikkelharde strijd voor de 20 zitjes. 'Alexander mag zich hier in de komende races bewijzen, maar op dit moment kan niemand zeggen wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn', zei Helmut Marko, de belangrijkste adviseur van Red Bull.

Wachten op Russel

Bij Mercedes, waar Lewis Hamilton op weg lijkt naar zijn zesde wereldtitel, is er dit seizoen geen vuiltje aan de lucht, al werd de voorbije maanden ook daar achter de schermen druk overlegd. Het is een publiek geheim dat teambaas Toto Wolff al langer onder de indruk is van George Russel.

De 21-jarige Engelsman werd in 2017 wereldkampioen in de GP3 Series, domineerde vorig jaar het FIA Formula 2 Championship en de Williamsdebutant was in de kwalificaties telkens sneller dan zijn ploegmaat Robert Kubica. Hij is nog altijd puntenloos, maar Wolff blijft een believer. 'Het is nog te vroeg. Het zou een vergissing zijn om een jongen, die het talent heeft om ooit wereldkampioen te worden, in een team op te nemen met de beste rijder van zijn generatie.'

En dus moest voor volgend seizoen een keuze gemaakt worden tussen Valtteri Bottas (29 jaar en einde contract) en reserverijder Esteban Ocon (22), die de voorbije twee seizoenen bij het matige Force India 8e en 12e werd. De Fin, momenteel tweede in de WK-tussenstand, kan zijn contract verlengen, terwijl de jonge Fransman bij Renault ploegmaat wordt van Daniel Ricciardo.

En dus moet ook Nico Hülkenberg (32) op zoek naar een nieuw team, maar de ervaren Duitser lijkt twee opties te hebben: bij Haas is het contract van Romain Grosjean nog niet verlengd, terwijl het niet duidelijk is of de Italiaan Antonio Giovinazzi nog past in de plannen van Alfa Romeo.