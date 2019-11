Aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule E blikt Stoffel Vandoorne vooruit, maar kijkt hij ook terug op enkele bewogen jaren in de Formule 1. 'Voor het publiek is het heel moeilijk om te weten wat zich binnen het team afspeelt.'

Stoffel Vandoorne houdt van wielrennen. Soms rijdt hij mee met profs die, net als hij, in Monaco wonen. 'Vroeger reden we eerder in de richting van Italië, maar gezien de chauffeurs daar als gekken rijden, blijven we nu liever in Frankrijk. Daar zijn de hoogteverschillen ook voldoende groot.' Vandoorne is gekleed in een wit T-shirt met lange mouwen, jeans en rode baskets. Geïnstalleerd op een terras in de haven van Monaco, op wandelafstand van het appartement van zijn vriend Jérôme d'Ambrosio, oogt de rijder ontspannen. Het zijn de laatste dagen voor het begin van het nieuwe Formule E-seizoen, waar Vandoorne zijn avontuur bij Mercedes verderzet. In november 2018 verliet hij de paddocks van de Formule 1, na een pijnlijke ervaring bij McLaren.

...