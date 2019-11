Twee jaar na de complete make-over van Stayen door het Japanse DMM.com kampt STVV met enkele groeipijnen.

Vrijdag zal het precies twee jaar geleden zijn dat STVV overgenomen werd door DMM.com en in die periode heeft de club zich ontwikkeld tot een bescheiden subtopper die aanstalten maakt om play-off 1 te spelen. De Japanners stelden een visieplan op dat voortvloeide uit de vaststelling dat België voor veel voetballers een transitland is. Het project van de Japanners was van bij het begin dus duidelijk: jeugd opleiden en een meerwaarde creëren op (buitenlandse) spelers om transferinkomsten te genereren. STVV is nog lang niet zelfbedruipend en er werd blijkbaar nog geen deadline vastgelegd waarop de club winstcijfers zal moeten voorleggen uit de sportieve en extra-sportieve activiteiten. Al is het wel de bedoeling dat STVV op termijn een profitcentrum wordt zoals de andere tientallen bedrijfjes binnen het...