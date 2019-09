Onder de vleugels van de Japanners is David Meekers uitgegroeid tot het Limburgse gezicht van STVV. De voorzitter wil de komende jaren verder groeien met de club, zonder zijn imago van brave boekhouder te grabbel te gooien.

Eigenlijk wilde David Meekers topscheidsrechter worden. Maar nadat de accountant uit Wellen met succes alle echelons op Stayen beklom - doodgewone supporter, jeugdvoorzitter, lid van de businessclub, bestuurslid en voorzitter - mag hij zich het Limburgse geweten van STVV noemen. 'Ik heb er nooit van gedroomd om voorzitter te worden van Sint-Truiden', zegt Meekers, die ook zaakvoerder is van Meekers Accountants. 'De dag dat de overeenkomst getekend werd tussen STVV en DMM.com is Yusuke Muranaka bij mij gekomen. We want you for president of the club. Dat hoefde voor mij niet. Maar Roland Duchâtelet en Philippe Bormans, de twee mensen die de club de jaren daarvoor hadden geleid, waren er niet meer en ik was de enige die wist hoe alles werkte. Ik heb in feite de overgang gefaciliteerd en de continuïteit verzekerd.'

