Supportersinspraak bij KV Mechelen: 'Fans in het bestuur lossen niet alles op'

KV Mechelen is de enige profvoetbalclub in België waar supporters mee in het bestuur zetelen. Maar kennelijk kon dat niet voorkomen dat de club zich bezondigde aan matchfixing.

Bestuurder Mark Uytterhoeven over de speelruimte die makelaar Dejan Veljkovic kreeg bij KV Mechelen: 'Het kan dat we op dat vlak te laks zijn geweest.' © BELGAIMAGE