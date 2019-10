Hij is niet de man die zomaar zijn ziel blootgeeft, toch geeft Sven Kums een aardig inkijkje in de mens achter de voetballer: boekenfanaat, de jongste en dus meest verwende thuis en peter van zijn neefje met het downsyndroom. 'De band die ik met hem heb, is ongelooflijk.'

Sven Kums lacht wat schuchter wanneer hij op de tekst op zijn shirt wordt gewezen. Alsof hem die kleine letters eigenlijk nooit waren opgevallen. Dus nee: het what comes around goes around was geen bewuste keuze, geen knipoog naar een filosofie of geloof dat hij aanhangt. Hij vond het gewoon een mooi shirt.

