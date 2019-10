Van de nood een deugd maken. Of hoe Chelsea profiteerde van het transferverbod van de FIFA en Tammy Abraham, net 22 geworden, herontdekte. Een kennismaking met de jonge spits.

Nu was het nog te vroeg, maar Tammy Abraham werd wel degelijk gevolgd, schermde bondscoach Gareth Southgate, geschrokken van de snerpende kritiek van analisten en supporters. Waarom had hij de aanvaller van Chelsea, op dat moment goed voor vier goals in de Premier League, niet geselecteerd? Schrik om hem voor de leeuwen te gooien? Toch niet tegen Bulgarije en Kosovo, tot nader order twee voetbaldwergen? En, werd opnieuw gevreesd: Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham - zijn officiële naam - zou alsnog voor Nigeria, het geboorteland van zijn vader, kunnen kiezen.

...