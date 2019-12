De komst van Enzo Scifo naar Sporting Charleroi deed destijds evenveel stof opwaaien als de terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht. Een reconstructie van enkele gekke dagen aan de hand van bevoorrechte getuigenissen.

Een stuurloos schip. Dat is de staat waarin Sporting Charleroi verkeert op het einde van het jaar 1999. Jean-Paul Spaute is voorzitter af. Buiten gepest door het gemeentebestuur van Charleroi. Met de schatkist gaat het niet de goede kant uit - de club sluit jaarlijks het seizoen af met een tekort. De tribunes ogen bovendien leeg, met negatieve uitschieters van 4000 toeschouwers. De oplossing had van miljardair Milan Mandaric kunnen komen. Een jaar eerder vindt de eerste vergadering plaats met de stad, maar de Amerikaan speelt spelletje en voegt geregeld nieuwe voorwaarden toe om zich te engageren. En de Franse groep Darmon kan haar belofte om de club een mooie sponsorenveloppe toe te stoppen, niet hard maken. Opeens, tussen alle moedeloosheid door, valt Enzo Scifo pardoes binnen.

