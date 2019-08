Tom De Sutter debuteert bij amateurclub FC Knokke

Zondag debuteert Tom De Sutter (34) met FC Knokke in de Tweede Klasse Amateurs. Hij was een profvoetballer die we niet snel zullen vergeten.

Avi Strul (Lokeren) probeert Tom De Sutter de bal te onfutselen. © BELGAIMAGE