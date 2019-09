Het veroorzaakt geen roes, maar een bestanddeel van cannabis wordt steeds populairder onder sporters.

Lucas Glover verbaasde in 2009 de golfwereld, toen hij de US Open op zijn naam schreef. Een grote verrassing, want sinds hij in 2002 prof was geworden, haalde hij slechts per hoge uitzondering de cut. En ook na zijn grootste triomf, toen hij plots 20e op de wereldranglijst stond, verdween hij opnieuw in de anonimiteit. Tot plaats 606 zelfs, maar de Amerikaan (nu nummer 62)...