Tanguy Ndombélé speelde drie jaar geleden nog in de Franse vijfde klasse.

517 dagen (!) moesten de supporters van Tottenham wachten op een nieuwe (grote) naam. Lucas Moura was de laatste in januari 2018. En de Spurs kondigden op één dag meteen twee nieuwe spelers aan. Voor 11 miljoen euro kwam het 18-jarige aanvallende talent Jack Clarke over van Leeds. Bekender is de Franse middenvelder Tanguy Ndombélé van Olympique Lyon. Die kostte een slordige 60 miljoen ...