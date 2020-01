De verrassende koploper uit de Turkse Süper Lig legt zichzelf geen druk op.

Op de zeventiende speeldag, die werd afgewerkt op 29 december, was er een benauwde 1-0-zege tegen Göztepe. Het was de Ivoriaanse invaller Arouna Koné (36, ex-Lierse en PSV) die twee minuten na zijn inbreng met een assist voor de Malinese topschutter Mustapha Yatabaré (33) voor de bevrijding zorgde. In de 66e minuut maakte de broer van Sambou (R Antwerp FC) zijn zevende competitiegoal. Zelfs coach Riza Calimbay (56) werd bij een 0-0-stand behoorlijk zenuwachtig, met een gele kaart voor aanhoudend mekkeren in de 56e minuut tot gevolg. Vermoedelijk zal dit niet anders zijn bij de hervatting van de Turkse competitie op 19 januari, wanneer Sivasspor de verplaatsing maakt naar het momenteel pas als vijfde geklasseerde Besiktas. Zijn laatste nederlaag incasseerde Sivasspor, dat in het seizoen 2017/18 promoveerde, midden oktober bij Galatasaray (3-2), daarna volgde een reeks van acht zeges en slechts één gelijkspel (2-2 bij Gençlerbirligi). Het doet terugdenken aan 2008/09, toen de ploeg na vijftien speeldagen het klassement aanvoerde en die plaats pas op de 31e speeldag moest afstaan, om uiteindelijk tweede te eindigen na Besiktas. De Yigidolar (vertaald: de moedigen) verloren in de groepsfase van de Champions League in 2009/10 tweemaal kansloos van RSC Anderlecht (thuis 0-5, uit 3-1). Financieel moet Sivasspor het bescheiden aanpakken, ook al heeft de club een goede naam qua correct uitbetalen van lonen. Enkel voor Fernando Andrade werd 100.000 euro huur betaald aan FC Porto, want Mamadou Samassa (ES Troyes AC) en Marcelo Goiano (SC Braga) haalden ze gratis. 'We mogen geen grootheidswaanzin tonen', waarschuwt voorzitter Mecnun Otyakmaz. 'Wij proberen creatief te zijn', beweert Calimbay, ook al nieuw sinds afgelopen zomer. De oud-flankspeler pakt uit met een offensieve speelstijl, een onbevangen aanpak die doet terugdenken aan de titels van Trabzonspor (1984) en Bursaspor (2010), toen het kampioenschap niet naar een club uit Istanboel ging.