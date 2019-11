Louis de Vries, voorzitter van Sporting Lokeren, bracht onlangs zijn autobiografie 'Mijn levens' uit. Sport/Voetbalmagazine selecteerde voor u een fragment over het ontstaan van de fusieclub Germinal Beerschot Antwerpen eind jaren 90.

Ik was nauwelijks ingeschreven als inwoner van Marbella of er werd weer aan mijn mouw getrokken in Antwerpen. Carl Huybrechts, sportdokter Chris Goossens en Christian Van Thillo ( nu CEO van de Persgroep, nvdr), een notoir Beerschotsupporter, hadden met elkaar gesproken over de toekomst van het voetbal in Antwerpen. Antwerp speelde in tweede klasse, Beerschot zelfs in derde en het stond op het punt om failliet te gaan. Germinal was de enige eersteklasser, deed het bijzonder goed, maar de Raad van State had na klachten van buurtbewoners beslist dat het stadion in het Veltwijckpark moest verdwijnen, waardoor de club geen licentie meer zou bemachtigen bij de voetbalbond. Bovendien stak voorzitter Jos Verhaegen elk jaar geld toe aan de club. Een toenaderingspoging tot Eddy Wauters, voor een fusie met Antwerp, was mislukt. Dus dachten Carl, Chris en Christian: we moeten Verhaegen overhalen om te fuseren met Beerschot, en hij mag dan voorzitter worden van de nieuwe club.

...