Zonder Uli Hoeness zal Bayern München nooit meer zijn wat het is geweest.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu lijkt het echt zo te zijn: Uli Hoeness zal zich in november geen kandidaat meer stellen voor het voorzitterschap van Bayern München. Na 40 jaar in het management, met 20 titels, houdt hij het voor bekeken. Het is het einde van een tijdperk. Want Bayern München, dat was voor 100 procent Hoeness. Tenminste, tot voor een paar maanden. Sinds Hoeness in november 2018 op de jaarlijkse ledenvergadering liet horen dat hij stilaan aan het afscheid dacht, groeide intern de kritiek. Er viel te horen dat een club als Bayern, langzamerhand uitgegroeid tot een...