Ultraloper Karel Sabbe: 'Ik ben fan van de pijn geworden'

Twee marathons per dag, en dat 52 dagen lang, soms bij temperaturen tot vijftig graden. Of 160 kilometer lopen in zestig uur, inclusief 16.500 hoogtemeters en zonder gemarkeerde route. 's Nachts. In een sneeuwstorm. Op de rand van het onmogelijke heeft Karel Sabbe, een dertigjarige tandarts uit West-Vlaanderen, de afgelopen drie jaar de bakens verzet.

Karel Sabbe in de Barkley Marathons in Tennessee, door velen beschouwd als de hardste ultramarathon ter wereld. © ALEXIS BERG