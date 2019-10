Valerie Van Cauwenberghe, de sterke vrouw achter het Belgisch turnen: 'Nina is mentaal onbreekbaar'

Ze is onbekend, maar wel een van dé pijlers onder het succes van het Belgische turnen en van Nina Derwael: Valerie Van Cauwenberghe, internationaal jurylid, ex-trainster en nu technisch directeur van Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Een gesprek in aanloop naar het WK in Stuttgart.

Nina Derwael zweeft boven de balk op het WK in Doha vorig jaar. © getty