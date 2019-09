Veldrijdster Jolien Verschueren terug na hersentumor: 'Ik probeer uit alles het positieve te halen'

Het leven mag ongenadig zijn, maar zelfs in de donkerste tijden kan sport een lichtpunt zijn. Aflevering 3: Jolien Verschueren werd vorig jaar in april geopereerd aan een kwaadaardig hersengezwel en trad na 7 weken bestraling en 12 chemosessies onlangs wederop in de Ethiascross in Eeklo.

Jolien Verschueren: 'Ik ben dankbaar dat ik er nog ben en nog zoveel kan doen. Voor hetzelfde geld was die hersenoperatie mislukt en zat ik hier nu als een plantje.' © Inge Kinnet