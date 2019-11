Er waait een frisse wind door de tenniswereld, maar de vernieuwingsoperatie wordt zoals steeds geregisseerd door dollars.

Achttien landenteams die elkaar in een korte formule - drie in plaats van vijf wedstrijden, telkens naar twee winnende sets - bekampen in dezelfde stad, met de prestigieuze Daviscup als inzet. De nieuwe format werd op gemengde gevoelens onthaald, maar de eerste editie van de Daviscup 2.0 die vorige week in Madrid werd gespeeld, heeft vooral één zaak duidelijk gemaakt: al...