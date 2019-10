VfL Wolfsburg: een club vol durf en dynamiek

Frédéric Vanheule

KAA Gent ontvangt morgen/donderdag VfL Wolfsburg in de Europa League. Wat is er geworden van de club die in 2009 nog Duits landskampioen werd?

De Nederlandse aanvaller Wout Weghorst is op dreef bij Wolfsburg. © BELGAIMAGE