Jacques Sys ziet de open brief van Anderlecht vooral als een teken van machteloosheid.

Zou er iemand bij Anderlecht in deze donkere dagen voor Kerstmis nog denken aan de triomfalistische manier waarop Vincent Kompany in mei werd binnengehaald? Het moest een symbool zijn voor een andere toekomst en de morrende aanhang weer met de club verzoenen. Ook in een groot deel van de media kwam er maar geen einde aan het gejubel rond de komst van Kompany, het leek erop dat er een wonderman uit de hemel was neergedaald. En toen de nieuwe speler-trainer, die later speler-manager werd genoemd, zijn staf en andere departementen samenriep omdat iedereen het gevoel moest krijgen dat er een visie wordt gevolgd, leek dat wel wereldnieuws.

