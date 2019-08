Rollen ze morgen in Monaco, bij de huldiging van de beste Europese profs, voor het eerst de rode loper uit voor een verdediger? Virgil van Dijk strijdt voor de opvolging van Luka Modric met de gevestigde waarden Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

De Portugese coach Leonardo Jardim ondervindt tegenwoordig veel moeite om AS Monaco weer op de rails te krijgen. Het aantal sterspelers in het prinsdom neemt schrikwekkend af, zeker nu ook Radamel Falcao (33), ondanks een verbintenis voor nog een jaar, uitkijkt naar een nieuwe uitdaging. De aanvoerder van vorig seizoen weet wel dat Cesc Fàbregas met zijn echtgenote Daniella Seman nog voor het nodige glitter-en-glamourgehalte zorgt, waarmee de 32-jarige Spaanse middenvelder ongetwijfeld kan pronken in het Grimaldi Forum. Daar verzamelt morgen (donderdag) de top van het Europese voetbal voor de loting van de groepsfase in de Champions League en (op vrijdagmiddag) de Europa League. Ook verschillende individuele prijzen worden er uitgereikt.

...